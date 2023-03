Ha un malore mentre è alla guida dell'auto, muore dopo aver chiamato il figlio Dolore a Cava: l'uomo avrebbe cercato di chiedere aiuto al figlio infermiere

Dramma, ieri mattina, a Cava de' Tirreni dove un 63enne, A.D.M. le sue iniziali, è stato stroncato da un malore mentre era alla guida della sua automobile. La tragedia si è consumata in via Gaetano Filangieri. L'uomo, secondo quanto riporta il quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, ha accusato un malore mentre era alla guide della sua vettura.

Avrebbe anche telefonato al figlio infermiere per chiedere aiuto, ma all’arrivo del figlio e dei sanitari del 118 non è restato altro da fare che constatare il decesso. Sul posto, per gli accertamenti di rito, è giunta anche la Polizia di Stato.