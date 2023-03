Donna trovata senza vita in un B&B ad Agropoli A rinvenire il corpo la proprietaria della struttura ricettiva

Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato, questa mattina, all'interno di un b&b di Agropoli. Si tratta di una 57enne che si trovava all'interno della struttura ricettiva. Ad accorgersi di quanto accaduto è stata la proprietaria che era entrata in camera per le operazioni di pulizia. Lanciato l'allarme, una volta giunti sul posto i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso della 57enne.

Secondo una prima ricostruzione, la donna, originaria della Germania, si sarebbe suicidata con un cappio al collo. Sul posto anche i i carabinieri per i rilievi del caso. Avviate le indagini.