Salerno, bengalese ucciso a Capitolo San Matteo: giovedì l'autopsia L'omicidio potrebbe essere maturato al culmine di una lite

Potrebbe essere maturato al culmine di una lite l'omicidio del 33enne bengalese che domenica mattina è stato trovato senza vita in località Capitolo San Matteo a Salerno. L'uomo, al momento del ritrovamento, presentava una profonda ferita alla gola ed era riverso in una pozza di sangue. Gli agenti della Squadra Mobile ed i colleghi della scientifica sono convinti che il ferimento sia avvenuto in quella zona, probabilmente al culmine di una discussione. Ma in questa fase gli investigatori non escludono alcuna pista e lavorano per ricostruire il movente. L'autopsia, in programma nella giornata di giovedì, dovrebbe fornire ulteriori elementi utili alle indagini. Intanto in città torna a risuonare l'emergenza sicurezza. Ieri pomeriggio un uomo armato di coltello e a volto scoperto ha rapinato un tabacchi di via 6 settembre a Pastena, portando via 3mila euro.