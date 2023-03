Incidente sul lavoro a Pontecagnano Faiano: operaio finisce sotto un escavatore Il mezzo meccanico si è ribaltato

Ancora un incidente sul lavoro nel salernitano, è successo a Pontecagnano Faiano dove un operaio, per cause ancora non chiare, è finito sotto un escavatore che si è improvvisamente ribaltato, intrappolando l'uomo nel terreno.

I soccorsi

Momenti di tensione, gli altri lavoratori hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e un'ambulanza. I caschi rossi sono riusciti ad estrarre l'operaio intrappolato sotto l'escavatore. L'uomo è stato liberato, tratto in salvo e affidato alle cure dei sanitari. Non avrebbe riportato ferite gravi.

E' rimasto sempre cosciente durante le operazioni di salvataggio. Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi nel cantiere. Si indaga per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Intanto si riaccende la polemica sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Questo di Pontecagnano è infatti l'ennesimo incidente dell'anno in Campania e nel salernitano.