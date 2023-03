Incidente sulla A2 all'altezza di Padula: rallentamenti e disagi Il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante che si è intraversato sulla strada

Sull' Autostrada del Mediterraneo si stanno verificando rallentamenti del traffico dovuti ad un incidente avvenuto in modo autonomo. Il sinistro si è verificato all’altezza di Padula, e ha coinvolto un mezzo pesante che si è intraversato sulla strada.

Per far fronte alla situazione, il traffico in direzione nord è stato temporaneamente deviato nello svincolo di Padula Buonabitacolo. Sono presenti sul posto squadre del 118, l’Anas e le Forze dell’Ordine.

(foto di repertorio)