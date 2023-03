Da Salerno alla Puglia per raccogliere asparagi: 85enne scomparso Da ieri non si hanno più notizie di Alfonso Sessa, scomparso nelle campagne di Minervino Murge

Ore di apprensione per la scomparsa di un 85enne, Alfonso Sessa, originario di Pontecagnano, che era arrivato in Puglia con alcuni amici per la ricerca di asparagi.

L’anziano, (capelli brizzolati, altezza 1,65 ed 85 anni di età) nella giornata di ieri, è giunto nei campi dell'Alta Murgia, in compagnia di altri amici, per raccogliere alcune erbe spontanee. Dopo essersi divisi la zona, i compagni si sono dati appuntamento alla macchina per il rientro, ma all'orario concordato l'85enne non si è presentato e da quel momento sono partite le ricerche.

Sul posto sono giunte le forze dell'ordine, il soccorso alpino, la protezione civile, volontari, la Confraternita Misericordia Andria e anche l'elicottero "Drago" di Bari e squadre con droni (Sistema a Pilotaggio Remoto). Il Comune di Minervino Murge ha attivato il COC (Centro Operativo Comunale) per la ricerca delle persone scomparse.

Tanti i volontari e le forze dell’ordine impegnate anche durante tutta la notte nelle ricerche in un ampio ed impervio quadrante tra Monte Carafa e Montegrosso ma al momento dell’85enne non si hanno notizie. Al lavoro anche i nuclei cinofili oltre che i nuclei specialistici dei Vigili del Fuoco con droni ed elicottero per scandagliare meglio l’area. Le ricerche andranno avanti anche nelle prossime ore.