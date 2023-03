Tenta di rubare un'auto a Nocera, poi fugge ed ha un incidente: 39enne arrestato L'uomo è stato raggiunto dopo un breve inseguimento. E' caccia agli altri tre componenti della banda

Tentano di rubare un'auto a Nocera Superiore, poi fuggono a bordo di una vettura, risultata rubata a Caserta, ma nella fuga hanno un incidente.

Arrestato dai carabinieri di Nocera Inferiore uno dei quattro malviventi.

Il 39enne, G.A. le sue iniziali, di origini napoletane, è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per tentato furto, furto, ricettazione e lesioni personali.

L'arresto

L'uomo, insieme ad altri 3 complici, era fuggito a bordo di un'auto di grossa cilindrata rubata in provincia di Caserta, dopo aver tentato il furto di una vettura parcheggiata a Nocera Superiore, in via Garibaldi.

Dopo un breve inseguimento e dopo essere stati anche coinvolti in un incidente durante la fuga, i 4 si sono dileguati a piedi per le campagne. I militari, tuttavia, sono riusciti a rintracciare ed arrestare uno dei malviventi.

Il 39enne è stato condotto nel carcere di Salerno. Sul mezzo abbandonato dai ladri, sono state scoperte e sequestrate parti meccaniche di vetture ed uno zaino con gli arnesi per lo scasso.