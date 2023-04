Picchiato in strada a Bellizzi da due fratelli: grave 26enne Il giovane è ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Denunciati gli aggressori di 20 e 17 anni

Lo avrebbero picchiato in strada con estrema violenza, abbandonandolo poi a terra privo di sensi. Un 26enne di Bellizzi è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia: è in prognosi riservata. Il giovane era stato pestato a sangue da due ragazzi in via Vespucci, nei pressi delle case popolari di Bellizzi, come riporta il quotidiano “La Città”.

La denuncia

II presunti aggressori sarebbero già stati identificati dai carabinieri della locale stazione e da quelli del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Battipaglia e denunciati. Si tratterebbe di due fratelli di 20 e 17 anni. Il maggiore, già noto alle forze dell’ordine. I due sarebbero stati denunciati alla Procura della Repubblica di Salerno.