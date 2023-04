Bomba carta fatta esplodere a Roccapiemonte sotto la casa del sindaco Il forte boato ha svegliato i residenti, danni al cancello e al portone

Momenti di tensione questa notte a Roccapiemonte per l'esplosione di una bomba carta esplosa davanti al portone di casa del sindaco Carmine Pagano. La deflagrazione sarebbe avvenuta poco dopo le 2 di questa notte. Danni al cancello in ferro e al portone in legno dell'abitazione.

La paura dei residenti

L'esplosione della bomba carta ha provocato un forte boato che ha svegliato i residenti della zona. Il sindaco Pagano non era in casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino che hanno effettuato i primi rilievi. Partite le indagini per risalire ai responsabili.

La solidarietà di Mario Polichetti: “La magistratura faccia luce su un episodio non degno di un paese democratico”

"Solidarietà al sindaco di Roccapiemonte e collega medico, Carmine Pagano, per il vile attentato che ha subito questa notte". Così Mario Polichetti, primario della Gravidanza a rischio dell’Azienda ospedaliera universitaria di Salerno, già candidato a sindaco di Roccapiemonte e dirigente sindacale della Uil Fpl Salerno, ha commentato l'episodio che ha colpito Pagano e la sua famiglia.

"Conosco la sensazione che sta provando il sindaco di Roccapiemonte: minacce, ordigni rudimentali ed altre tecniche di intimidazione non solo accettabili in un Paese democratico come il nostro. A lui va tutta la mia stima umana e gli dico di non abbattersi. Mi auguro che la Magistratura faccia al più presto luce su questa vicenda".

Messaggi di vicinanza dagli amministratori del territorio

"Carmine, ti siamo tutti vicini", così il primo cittadino di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano, nell’esprimere la sua solidarietà al collega sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano. «Episodi del genere sono segnali che non vanno sottovalutati e rispetto ai quali le forze dell’ordine sapranno fare piena luce – dichiara Cuofano – nel frattempo che si faccia chiarezza, è importante che un Sindaco non sia lasciato da solo per dare forza al fronte comune della legalità, del rispetto delle regole, della convivenza sana di una comunità».