Incidente in Costiera Amalfitana: auto precipita per 10 metri, grave una ragazza La vettura ha sfondato un parapetto finendo in una proprietà privata

Drammatico incidente stradale nella notte in Costiera Amalfitana. Un'auto, con a bordo tre giovani, per cause ancora non chiare, è finita contro un muretto, in via Guglielmo Marconi, a Praiano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Amalfi. Ferita gravemente una ragazza di Amalfi, era alla guida della vettura.

I dettagli dell'incidente

L'auto viaggiava in direzione Positano, l'impatto contro il muretto è stato così violento che la vettura ha sfondato il parapetto, precipitando nel vuoto per circa dieci metri e finendo in una proprietà privata. Le persone a bordo sono state soccorse dai sanitari e condotte all'ospedale Costa d’ Amalfi a Castiglione di Ravello. Per la ragazza alla guida, che ha riportato ferite più gravi, si è reso necessario il trasferimento al Ruggi D'Aragona, le sue condizioni sono serie.