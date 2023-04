Malori e incidenti, doppio intervento del Soccorso alpino nel salernitano Una 67enne si sente male mentre fa trail running, un 49enne si ferisce nelle gole del Sammaro

Giornata di intenso lavoro per il Soccorso alpino e speleologico della Campania: la centrale operativa di Vallo della Lucania ha inviato l'elisoccorso nei pressi di località "Ciolandrea" di San Giovanni a Piro.

Una donna di 67 anni originaria di Erba, mentre faceva trail running, ha avvertito un malore e si è accasciata al suolo. A far scattare l'allarme sono stati i compagni: la malcampitata, non senza difficoltà, è stata soccorsa in barella e trasportata in ospedale.

Mentre l'intervento era in corso è arrivata un'altra chiamata, questa volta dal comune di Sacco, dove un 40enne è caduto mentre percorreva le gole del Sammaro, riportando un trauma alla gamba destra.

Sul posto l'elisoccorso del 118 di Napoli, supportato da una squadra del Soccorso alpino e speleologico. L'uomo è stato stabilizzato e recuperato a bordo dell'elicottero, per essere trasferito all'ospedale di Vallo della Lucania.