Straniero trovato morto in strada tra Amalfi e Conca dei Marini I carabinieri pensano che possa essere stato stroncato da un malore

Tragedia nella notte in Costiera Amalfitana, dove uno straniero è stato trovato senza vita in strada. Il cadavere è stato notato da alcune persone in transito sull'arteria che collega Amalfi a Conca dei Marini, poco dopo la mezzanotte.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma il malcapitato era già privo di vita quando è arrivato al presidio sanitario di Castiglione.

Dall'esame esterno non si ravvisano segni di violenza, ma la vittima non aveva documenti con sé e non è stato ancora possibile identificarlo. In tasca aveva soldi e la ricevuta di una struttura ricettiva: i carabinieri della compagnia di Amalfi sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto. L'ipotesi più probabile è che l'uomo sia stato stroncato da un malore.