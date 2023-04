Apprezzamenti ad una ragazza, scoppia la rissa a Positano Alcuni dei protagonisti hanno trascorso la notte in caserma ad Amalfi

Hanno trascorso la notte in caserma ad Amalfi alcuni dei protagonisti della rissa avvenuta nella serata di ieri a Positano. Il fatto è avvenuto intorno alle 20 all'uscita di un locale. A scatenare le tensioni sarebbe stato qualche apprezzamento eccessivo rivolto ad una ragazza. Dalle parole si è passati rapidamente ai fatti con i due gruppi di ragazzi, tutti provenienti dalla provincia di Napoli, che sono arrivati alle mani. Alcuni, durante la rissa, hanno riportato lievi ferite che sono state medicate dal personale medico del 118 intervenuto sul posto. I carabinieri della compagnia di Amalfi hanno provveduto a identificare i protagonisti della rissa, alcuni dei quali sono stati trattenuti in caserma per tutta la notte.