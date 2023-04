Salerno, dopo gli spari a Fratte arrestato un 39enne per detenzione di droga Proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto in piazza Galdi

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Salerno hanno tratto in arresto un 39enne salernitano che è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. I controlli sono scattati nelle ore immediatamente successive agli spari esplosi nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Galdi, nel quartiere Fratte. Nell'ambito dei controlli e delle perquisizioni effettuate dai militari, è stato arrestato il 39enne, trovato in possesso di 20 grammi di crack ed eroina e di soldi in contanti. L'attività non è direttamente collegata a quanto accaduto in piazza Galdi dove, ignoti, hanno esploso due d'arma da fuoco in aria, ferendo con il calcio della pistola un giovane. Ma il sospetto degli investigatori, guidati dal comandante Antonio Corvino, è che, dietro la lite avvenuta venerdì pomeriggio, possano celarsi interessi legati al traffico di sostanze stupefacenti. Per il momento i carabinieri, pur avendo dei sospetti su alcuni soggetti, non sono riusciti ad identificare i responsabili dell'esplosione degli spari e del ferimento.