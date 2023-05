Frigo in fiamme: incendio in una casa, salve 8 persone Sono riuscite a fuggire, il rogo ha distrutto totalmente il fabbricato

Tragedia sfiorata all'alba, nella periferia di Scafati, in via Vicinale Matrone. Un fabbricato è andato in fiamme, evacuata un'intera famiglia, composta da otto persone. L'incendio nell'abitazione sarebbe divampato, secondo una prima ricostruzione, da un corto circuito del frigorifero. Da lì si sarebbero alimentate le fiamme che hanno poi distrutto la casa, fortunatamente non si registrano feriti.

I dettagli dell'incendio

A far scattare l'allarme è stata una dei componenti della famiglia, la donna è stata svegliata dal forte odore acre di bruciato proveniente dalla cucina, è riuscita ad allertare i familiari e a far fuggire dall'abitazione, andata distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi. I caschi rossi sono riusciti a spegnere l'incendio dopo diverse ore, tutto però è stato divorato dalle fiamme. La parrocchia locale sta ora organizzando una raccolta fondi per aiutare la famiglia rimasta senza casa.