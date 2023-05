Paura nella notte sul raccordo Salerno-Avellino: camion prende fuoco Fortunatamente il conducente è riuscito a mettersi in salvo

Fiamme nella notte sul raccordo Salerno-Avellino: per cause ancora da accertare un camion ha preso fuoco all'altezza dello svincolo di Baronissi. L'episodio è avvenuto intorno alle 2.

In pochissimo tempo le fiamme hanno avvolto il veicolo. Fortunatamente, il conducente è riuscito a mettersi in salvo e non sono stati coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale.