Ravello, incidente sulla sp75: pullman turistico precipita nel vuoto Il mezzo ha fatto un volo di almeno venti metri

Un grave incidente è avvenuto nella tarda mattinata a Ravello, lungo la strada provinciale 75 che collega il comune della Divina con la frazione di Castiglione. Stando alle primissime informazioni raccolte, un pullman turistico, probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, è finito fuori strada in una curva. Il bus ha abbattuto il parapetto che delimita la carreggiata ed è precipitato nel vuoto. Un volo di almeno venti metri, terminato nei pressi di un'abitazione sottostante. A bordo, da quanto si apprende, vi era soltanto l'autista di cui, al momento, non si conoscono le condizioni. L'incidente ha, inevitabilmente, provocato disagi alla circolazione in quanto la strada è stata chiusa. Sono state attivate le operazioni di soccorso, anche con l'ausilio di un elicottero. Sul posto i carabinieri della compagnia di Amalfi e la polizia locale.