Precipita da un terrazzamento: salvata escursionista 33enne a Maiori Scivola e si fa male alla caviglia: soccorsa anche un’escursionista finlandese di 60 anni

Week end intenso per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. Il Servizio Regionale CNSAS, oltre all’esercitazione “EXE SARNO 2023”, è stato infatti coinvolto in una serie di attività operative ed addestrative tipiche del periodo. Ma non solo: il personale è stato inoltre attivato per due distinti interventi.

Gli interventi

Il primo durante la giornata di venerdì 5 maggio per una richiesta di soccorso ad un’escursionista finlandese di 60 anni sul Sentiero degli Dei che scivolando aveva riportato un trauma alla caviglia. L’intervento è stato risolto dall’elisoccorso 118 di Salerno con tecnico CNSAS a bordo, con recupero della paziente effettuato col verricello a bordo dell’elicottero e quindi con trasferimento in ospedale.

Simile trama anche per il secondo intervento, svolto domenica 7 maggio, quando un’escursionista 33enne è precipitata da un terrazzamento in località Cicerali a Maiori. Sul posto è giunto oltre all’equipaggio dell’ambulanza 118 anche l’Elisoccorso 118 di Salerno che ha sbarcato elisoccorritore CNSAS ed i sanitari. La ragazza è stata stabilizzata e recuperata sempre a bordo dell’elicottero 118 col verricello, per poi essere trasportata all’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno