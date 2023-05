Bambino di 5 anni scomparso a Salerno: "Aiutateci a trovarlo" L'appello dei genitori sui social. E' sparito nella zona di Parco Arbostella

Un bambino di 5 anni è scomparso questa sera a Salerno, nei pressi della rotatoria di Parco Arbostella, in via Generale La Marmora. Il piccolo Alfredo Ascione, che si è allontanato dai genitori, indossava dei pantaloni gialli e una maglietta bianca con il cappuccio. Alla ricerca familiari, volontari e i carabinieri che invitano chiunque abbia informazioni in merito a contattare immediatamente il 112.