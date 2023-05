Nasconde nel cassetto del comodino una pistola modificata: arrestato 71enne In azione i carabinieri della tenenza di Pagani

Un 71enne è stato arrestato, in flagranza di reato per detenzione abusiva di arma clandestina da sparo, dai carabinieri della tenenza di Pagani. Il 16 maggio scorso i militari nel corso di una perquisizione nell'abitazione dell'uomo avrebbero trovato nel cassetto di un comodino, delle cartucce calibro 9 e una pistola scacciacani modificata per essere utilizzata come arma.