Battipaglia: trovato il cadavere di un 33enne in un appartamento A dare l'allarme i familiari del giovane

Nella notte tra giovedì e venerdì il cadavere di un 33enne è stato ritrovato dai carabinieri in un'abitazione a Battipaglia. Inutili i soccorsi. A far scattare l'allarme erano stati i familiari del giovane.

La salma è stata sequestrata dalla Procura. In corso accertamenti per chiarire le cause del decesso. Solo l'autopsia potrà far luce sulla morte del 33enne. Da prime indiscrezioni pare facesse uso di sostanze stupefacenti.