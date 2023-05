Si barrica in casa ed aggredisce i carabinieri: arrestato un uomo a Salerno L'intervento dei militari nella mattinata di ieri

Evasione, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale: per questo è stato arrestato un uomo, L.M. nella mattinata di ieri dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno.

L'uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, dopo essere rientrato nella sua abitazione dalla quale si sarebbe allontanato senza autorizzazione e barricandosi in casa, in preda a una forte crisi, con un taglierino si provocava dei tagli ad un braccio per poi aggredire con una barra in ferro i Carabinieri intervenuti che prontamente lo disarmavano.