Salerno, spaventosa carambola in via Generale Clark Fortunatamente non si registrano gravi feriti

Paura a Salerno per un incidente avvenuto intorno alle 7 in via Generale Clark. Almeno tre le auto coinvolte nell'impatto, alcune delle quali erano parcheggiate a bordo strada. Fortunatamente non si registrano feriti gravi. Ma la dinamica dell'impatto è stata spaventosa, al punto che una delle auto è finita su di un'altra vettura. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di stato ed i carabinieri per ricostruire quanto accaduto. I sanitari del 118 hanno verificato le condizioni delle persone coinvolte nell'incidente che, fortunatamente, non hanno riportato gravi conseguenze. In via Generale Clark è intervenuto anche il personale dell'associazione Strade Sicure che ha provveduto a ripulire la strada e a ripristinare le condizioni di sicurezza.