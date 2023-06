Droga nascosta in frigorifero e una pistola in cassaforte: arrestato 32enne A perquisire l'abitazione del giovane gli agenti di polizia di Nocera Inferiore

Nello scorso fine settimana, personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore ha arrestato un 32enne, A. S., di Scafati, censurato, per reati in materia di stupefacenti.

Dopo una perquisizione presso la sua abitazione sarebbe stata trovata, nascosta all'interno di un frigorifero (non utilizzato per gli alimenti) una busta di cellophane contenente marijuana, per un peso di circa 180 grammi, un panetto di hashish, per un peso lordo di quasi 100 grammi, ed un bilancino di precisione intriso di cocaina.

I dettagli

Nel proseguo della perquisizione, dopo il rinvenimento di una cassaforte a muro, gli agenti avrebbero ritrovato al suo interno una pistola cal. 357 magnum con otto cartucce dello stesso calibro. Dai successivi accertamenti, l' arma è risultata di provenienza furtiva. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro probatorio. Il Pubblico Ministero della Procura di Nocera Inferiore, avvisato dell'arresto, ha disposto il trattenimento dell'arrestato nelle camere di sicurezza del Commissariato, in attesa della fissazione dell'udienza di convalida e il rito per direttissima.

In seguito alia richiesta del Pubblico Ministero titolare dell'indagine, si e svolta l'udienza per direttissima innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, il quale, vista la gravita indiziaria e l'inclinazione a commettere gravi reati dell'indagato, ha ritenuto di applicare la misura della custodia cautelare in carcere, ordinando di condurlo al più vicino istituto di pena.