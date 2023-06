Roccadaspide: 61enne trovato morto in un terreno agricolo Era uscito per lavorare, poi la drammatica scoperta dopo 24 ore

Non si avevano più sue notizie da 24 ore circa, fino a quando è stato trovato morto all'interno del terreno in cui lavorava a Roccadaspide, in località Isca. La vittima è un 61enne del posto. Era uscito per lavorare poi di lui si erano perse le tracce.

I dettagli

Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed un'ambulanza del 118. Immediatamente sono partite le indagini per chiarire le cause del decesso. L'uomo, che stava usando un mezzo agricolo, pare sia deceduto a causa di un malore improvviso e fatale, forse un infarto. Sconvolta la comunità di Roccadaspide.