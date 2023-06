Incidente stradale sulla Statale 18, coinvolte due auto E' successo a Capitello, frazione di Ispani

Incidente stradale questa mattina a Capitello, frazione di Ispani. Due auto, per cause ancora non chiare, si sono scontrate frontalmente mentre stavano percorrendo la statale 18. Sono intervenuti sul posto i sanitari del 118.

I dettagli

I conducenti delle due vetture non hanno riportato ferite gravi. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e stanno ricostruendo la dinamica del sinistro.