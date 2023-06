Spari a San Valentino Torio, uomo gambizzato in strada Indagini in corso da parte della Polizia di Stato

Ancora spari nell’Agro Nocerino Sarnese. Dopo i colpi esplosi sabato mattina ad Angri nei pressi di un'attività commerciale (in quella circostanza era rimasto ferito un 33enne), nella serata di lunedì si è verificato un episodio analogo a San Valentino Torio. Il fatto è avvenuto in via Santa Maria delle Grazie dove un uomo è stato vittima di una gambizzazione. Chi ha sparato si è poi dileguato in sella ad uno scooter. Il ferito, invece, è stato trasportato all’ospedale Umberto. Fortunatamente non è in pericolo di vita e già nelle prossime ore potrebbe essere ascoltato dagli agenti del commissariato di Polizia di Nocera Inferiore che sono al lavoro per ricostruire movente e dinamica di quanto accaduto. Al vaglio anche eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza che potrebbero aver raccolto elementi utili ai fini delle indagini.