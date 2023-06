Spray urticante contro i turisti ubriachi, Ravello sceglie la linea dura A disposizione dei vigili anche un bastone estensibile. Obiettivo: contrastare gli eccessi

Spray urticante e bastone estensibile: si rafforzano le dotazioni di sicurezza per i vigili urbani in servizio a Ravello. L'obiettivo è consentire agli agenti di difendersi dai turisti ubriachi molesti o violenti. Episodi che in passato hanno destato non poca preoccupazione nella città della musica.

Di qui la decisione di cautelarsi, come deciso dal comandante della polizia locale di Ravello, Moreno Salsano.

"Il personale della polizia locale è sovente chiamato ad affrontare situazioni nelle quali, la tutela della propria ed altrui incolumità, non consente l'utilizzo dell'arma da fuoco in dotazione, come nel caso dei trattamenti sanitari obbligatori o di soggetti sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o di bevande alcoliche", la motivazione addotta dalla guida dei caschi bianchi.

Ravello, insomma, sceglie la linea dura contro gli eccessi della movida estiva notturna.