Tragedia a Camerota, turista colto da un malore muore in ospedale Il 66enne di Bologna è stato condotto in codice rosso a Vallo della Lucania

E' morto in ospedale a Vallo della Lucania il turista colto da un malore improvviso mentre si trovava in una struttura ricettiva a Camerota, in Cilento.L'uomo è deceduto nel corso della notte.

Il 66enne originario di Bologna si trovava in vacanza nel centro costiero cilentano quando si è improvvisamente sentito male. Prontamente soccorso è stato condotto all’ospedale San Luca dove però ha accusato dei gravi problemi respiratori che non gli hanno lasciato scampo.