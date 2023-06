Montecorvino, bimba di 7 anni morta: scatta l'inchiesta I genitori della piccola Lucia hanno sporto denuncia, sequestrata la salma

E' stata posta sotto sequestro la salma della piccola Lucia, la bimba di soli sette anni di Montecorvino Rovella deceduta all'ospedale Santobono di Napoli.

I dettagli

I genitori della bambina hanno sporto denuncia. Verrà effettuata l'autopsia per chiarire le reali cause del decesso avvenuto nella mattina di lunedì. La famiglia vuole vederci chiaro. In un primo momento la piccola, a causa di una febbre alta, era stata ricoverata all'ospedale di Battipaglia dove le sarebbero stati riscontrati dei valori preoccupanti, tanto da rendere necessario il trasferimento nel nosocomio partenopeo che è arrivato, per carenza di posti letto, due giorni dopo. Poi le condizioni della bambina sono precipitate improvisamente, fino a una crisi respiratoria che l'ha strappata all'affetto dei suoi cari. Sconvolta la comunità di Montecorvino Rovella. Il sindaco ha indetto il lutto cittadino nel giorno del funerale della bimba.