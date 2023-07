Montecorvino piange la piccola Lucia, morta a soli 7 anni: domani i funerali Il sindaco D'Onofrio ha proclamato il lutto cittadino

La morte della piccola Lucia Cappetta, di soli 7 anni, ha profondamente scosso la comunità di Montecorvino Rovella che, nella giornata di domani 7 luglio, si preprara a dire addio alla bimba. La piccola è deceduta lunedì della scorsa settimana, 26 giugno, mentre era ricoverata all'Ospedale Pediatrico Santobono di Napoli.

Il sindaco di Montecorvino Rovella, Martino D'Onofrio, ha deciso di dichiarare il lutto cittadino per la giornata di domani, in occasione dei funerali della piccola Lucia Cappetta.

"Un atto di rispetto nei confronti della famiglia, che interpreta il sentimento di cordoglio di tutti i Cittadini, profondamente colpiti dalla prematura scomparsa della piccola concittadina", ha scritto via social il primo cittadino.

L'ordinanza invita tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, produttive ed i titolari delle attività private di ogni genere ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione di attività rumorose, in segno di raccoglimento e rispetto, e ad abbassare le saracinesche al passaggio delle esequie, nonché a evitare comportamenti che contrastino con tale spirito.

Tantissimi i messaggi di vicinanza e cordoglio arrivati in questi giorni alla famiglia per la terribile e prematura scomparsa. I familiari della piccola hanno sporto denuncia per chiedere che sia fatta piena luce su quanto accaduto. La Procura della Repubblica di Salerno ha aperto un fascicolo.