Precipita in un dirupo con la bici, Roccapiemonte piange il giovane Francesco Il cordoglio del sindaco Pagano: "Una tragedia che ci lascia senza parole"

Precipita in un dirupo con la bici mentre è in montagna con l’amico, le comunità di Roccapiemonte e Castel San Giorgio piangono il giovane Francesco Puopolo, di soli 17 anni.

Il giovane, insieme ad un amico, era con la sua bicicletta sulle montagne di Castel San Giorgio, in località Trivio, quando è precipitato in un dirupo. La tragedia si è consumata intorno alle 13. A lanciare l’allarme è stato un amico che era con lui, ma i soccorsi sono stati inutili. Per il 17enne non c'è stato nulla da fare. Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente sulla quale indagano le forze dell’ordine.

Il sindaco di Roccapiemonte: "Una tragedia che ci lascia senza parole"

Il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano, ha disposto il rinvio di ogni attività ed evento organizzati oggi e nei prossimi giorni in segno di lutto. Alla famiglia, in particolare ai genitori Gerardo e Giovanna, ed alla sorella Anna, il primo cittadino ha espresso le condoglianze e la vicinanza di tutta l’Amministrazione Comunale.

“Sono sconvolto per questo terribile episodio, mi sono recato in ospedale sperando di ricevere notizie diverse da quelle che circolavano. Purtroppo così non è stato. Un abbraccio fortissimo alle famiglie Puopolo e Bevilacqua. Sono veramente senza parole”, ha dichiarato il Sindaco Pagano.