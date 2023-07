Salerno, un altro incidente sul Lungomare: turista investito, è grave L'uomo, un cittadino straniero, è stato accompagnato al pronto soccorso del Ruggi

Ancora incidenti sul Lungomare di Salerno: nel tardo pomeriggio un turista straniero è stato investito mentre attraversava. L'uomo è stato travolto da un'auto in transito.

Dopo qualche settimana di tregua, dunque, si torna a registrare un sinistro su una delle strade più trafficate di Salerno.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, il personale di Strade sicure e le forze dell'ordine, per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

La persona ferita è stata trasportata al pronto soccoro dell'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno: per i medici le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.