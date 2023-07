Notte di incidenti stradali a Salerno: 2 schianti in centro e sulla Lungoirno Coinvolte tre automobili e un motorino, è allarme in città

Ancora incidenti stradali nella notte a Salerno. Sulla Lungoirno, in via Cacciatori dell’Irno, per cause ancora non chiare si sono scontrati uno scooter e un’auto. Le conseguenze più gravi le ha riportate il conducente del mezzo a due ruote condotto all'ospedale Ruggi d'Aragona. Distrutto nel violento impatto il motorino e danneggiata la parte posteriore della vettura. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ed il personale di Strade Sicure.

Un altro incidente si è verificato invece intorno alle due di notte all'incrocio tra via Roma e via dei Principati, all'altezza delle Poste. Coinvolte due automobili, una delle quali dopo l'urto è finita contro il muro di un palazzo, abbattendo un palo semaforico. I feriti sono stati condotti all'ospedale di Salerno. In città è allarme sicurezza, i cittadini chiedono più controlli da parte delle forze dell'ordine. Solo poche ore prima dei due sinistri avvenuti nella notte un 56enne straniero era stato investito sul Lungomare da una vettura mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.