Caporalato, inchiesta della procura di Salerno: nel mirino 34enne ghanese Il gip ha disposto il divieto di dimora sul territorio

Divieto di dimora in provincia di Salerno per un 34enne originario del Ghana. L'ordinanza cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale, su richiesta della procura.

Il provvedimento è scaturito nell'ambito di un'inchiesta su presunti casi di caporalato sui quali sono in corso le indagini da parte degli inquirenti salernitani. Nel mirino l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, di cui è accusato il 34enne africano.