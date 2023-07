Sgomberato accampamento abusivo sotto il ponte del fiume Irno Salerno, vigili in azione: incredibile cosa hanno trovato gli agenti

Giacigli di fortuna, tra materassi luridi e coperture improvvisate, oltre ad una ingente quantità di rifiuti di ogni genere. I vigili urbani di Salerno hanno individuato l'ennesimo accampamento abusivo lungo le sponde cementificate del fiume Irno.

Luogo di ritrovo per senza fissa dimora, col tempo è diventato un posto pericoloso viste le precarie condizioni igieniche, ma anche un rischio ambientale.

Rimosse ingenti quantità di masserizie di ogni genere: a supporto dell'attività dei caschi bianchi il personale di Salerno Pulita e una ditta esterna, intervenuta con un mezzo meccanico per sgomberare l'area a rimuovere i rifiuti.

Si tratta dell'ultimo blitz in tal senso messo in atto dai vigili urbani nell'ultimo periodo: già in passato, infatti, operazioni simili erano state portate avanti, sempre lungo il fiume Irno.