Incidente con la moto a Campagna: muore 29enne Fabio Cafaro non ce l'ha fatta, lo scontro con un'auto nel giugno scorso

Non ce l'ha fatta Fabio Cafaro, il 29enne era rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era a a bordo della sua moto al Quadrivio di Campagna, nel giugno scorso. Il mezzo a due ruote era finito contro un'auto. Violento l'impatto e gravissime le ferite riportate dal giovane, originario di Auletta, che è deceduto in queste ore all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno. Inutili i tentativi dei sanitari di salvargli la vita. A lutto la comunità di Auletta dove il giovane era molto conosciuto e stimato.