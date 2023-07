Strade come piste: incidente in pieno centro a Salerno, auto si ribalta Feriti gli occupanti, sfiorati i pedoni: torna a risuonare l'allarme sicurezza sulle strade

Sembra un bollettino di guerra quello sulle strade di Salerno. Non c'è giorno che passi senza un incidente, più o meno grave.

In serata un altro sinistro si è verificato in pieno centro, tra piazza San Francesco e via Rafastia.

Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate. Uno dei veicoli si è ribaltato, sfiorando i pedoni.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i soccorsi, le forze dell'ordine e il personale di Strade sicure.

Feriti gli occupanti delle auto, mentre in città torna a risuonare l'allarme sicurezza sulle strade.