Incidente tra Poderia e Palinuro: camion si ribalta sulla Mingardina Il mezzo pesante trasportava l'attrezzatura utilizzata per il concerto di Andrea Sannino

Paura e disagi lungo la Mingardina dove nella notte si è ribaltato un tir. L'incidente si è verificato tra Poderia e Palinuro. Il mezzo pesante, che trasportava l'attrezzatura utilizzata per il concerto di Andrea Sannino, esibitosi ieri sera a Camerota, per cause ancora in corso di accertamento è finito fuori strada e si è 'piegato' su di un lato. Fortunatamente non si registrano feriti. Ma l'incidente ha provocato disagi alla viabilità, soprattutto in mattinata durante le operazioni di recupero del mezzo.