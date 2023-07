Scontro tra due auto lungo la Bussentina: due i feriti L'incidente, nella tarda serata di ieri, nei pressi di Caselle in Pittari

Ancora un incidente lungo le strade del Salernitano. Èdi due feriti il bilancio del sinistro avvenuto nella tarda serata di ieri sulla strada statale Bussentina, nei pressi di Caselle in Pittari.

Il sinistro

Coinvolte due auto che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate. A bordo delle due vetture c'erano cinque persone. Sul posto sono giunti gli operatori del soccorso ed i carabinieri per i rilievi del caso.

Due hanno avuto bisogno di essere trasferite in ospedale ma le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. In corso accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.