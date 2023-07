Lutto nel Vallo di Diano: 2 comunità piangono Francesca e la sua bambina La 27enne ha perso la vita in drammatico incidente stradale al nono mese di gravidanza

Dolore per la morte della 27enne Francesca Calandriello, rimasta coinvolta in un incidente nel tardo pomeriggio di ieri. Era alla guida della sua Fiat 500, quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrata con un bus a nove posti. L'incidente è avvenuto a Sant'Arsenio. La giovane era al nono mese di gravidanza, avrebbe partorito a breve. Le sue condizioni sono parse subito drammatiche. E' stata soccorsa in un primo momento da un medico che era lì sul posto per caso. Poi trasferita in eliambulanza all'ospedale Ruggi D'Aragona, ma è deceduta con la bambina che portava in grembo durante il viaggio. La 27enne, originaria di Sassano, era sposata da un anno e con suo marito viveva a Sant'Arsenio. Lavorava presso uno studio di consulenza fiscale. La salma si trova all’obitorio del “Ruggi”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che dovrà fissare la data dell’esame autoptico.

Una tragedia che ha sconvolto due comunità del Vallo di Diano

“La nostra Comunità ancora una volta è colpita da una terribile tragedia – scrive in un messaggio di cordoglio il consigliere regionale Tommaso Pellegrino -. Ancora una volta a portarci via una ragazza, giovanissima, è un incidente stradale. Con profonda tristezza e dolore ho appreso della perdita di Francesca a causa di un incidente stradale. Francesca aveva solo 27 anni e nel suo grembo portava una bambina pronta ad affacciarsi al mondo, al nono mese di gravidanza. Questa tragedia immane mi ha lasciato senza parole, un profondo senso di vuoto. Conoscevo benissimo Francesca, sempre educata, sensibile e soprattutto piena di vita; quella vita che è stata spezzata in un attimo, lasciando dietro di sé dolore, lacrime e un’immensa tristezza. In questo momento di dolore e di smarrimento, voglio esprimere il mio profondo cordoglio alla famiglia. Che l’anima di Francesca e quella della sua piccola possano riposare in pace e che i suoi cari possano trovare conforto e serenità nell’affrontare questa terribile perdita”.

Vicino al dolore dei familiari anche il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica che ha dichiarato: “Una tragedia che colpisce la comunità di Sant’Arsenio e di Sassano, paese di origine di Francesca Cardiello. Alla famiglia della giovane, al sindaco Domenico Rubino e all’intera comunità di Sassano le più sentite condoglianze da parte dell’Amministrazione Comunale di Sant’Arsenio. L’ennesimo incidente stradale che strappa all’amore di una famiglia, degli amici e della comunità, una giovane vita. Peraltro avvenuto proprio in concomitanza dell’ottavo anniversario della morte del consigliere comunale di Sant’Arsenio, Nicola Costa”.Per il profondo dolore che la nostra comunità sta vivendo – conclude il sindaco Donato Pica – il giorno delle esequie funebri verrà proclamato il lutto cittadino”.