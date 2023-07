Beccato con 35 grammi di hashish: un arresto a Salerno Lotta allo spaccio, in azione la polizia di stato

Lotta alla droga in provincia di Salerno. Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato A.F., per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è stato trovato in possesso di 12 involucri di hashish per un peso complessivo di 35 grammi e la somma di 90 euro.