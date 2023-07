Violenza su una donna sul lungomare di Salerno: arrestato extracomunitario Nel tentativo di divincolarsi ha anche procurato delle lesioni agli agenti intervenuti

Un nuovo episodio di violenza a Salerno. Nella serata di ieri il personale della Polizia Municipale, in servizio sul lungomare Trieste, è stato avvicinato da alcuni passanti che hanno riferito della presenza di una donna in cerca di aiuto per aver subito una aggressione da parte di un extracomunitario.

Sul posto indicato sono quindi giunte diverse pattuglie che hanno trovato due uomini di nazionalità straniera, tranquillamente seduti sulle panchine dei viali e a pochi passi una donna con le mani al volto ed evidenti segni di lesioni, che a suo dire sarebbero stati provocati da una caduta accidentale dalla propria bicicletta.

Uno dei due uomini, all’arrivo degli agenti, ha tentato di allontanarsi ma è stato fermato, provocando lesioni agli agenti intervenuti nel tentativo di divincolarsi, e successivamente arrestato. Portato presso la locale Questura per gli adempimenti del caso, è tutt’ora in attesa del giudizio per direttissima.

Dura condanna della Fp Cgil

“É l’ennesimo evento che occorre sul lungomare cittadino, oggetto nelle scorse settimane delle nostre segnalazioni dopo una serie di aggressioni al personale della polizia municipale. Facciamo un plauso agli agenti del Comando di via dei Carrari intervenuti nella serata di ieri, che confermano la loro straordinaria professionalità e prontezza negli interventi, e allo stesso tempo auguriamo loro una pronta guarigione.

Questo ennesimo evento rappresenta chiaramente come il lungomare sia continuamente soggetto ad eventi di vario genere, e pertanto di come sia necessario rafforzare maggiormente il lavoro di interforze tra le diverse forze di polizia, così come avevamo chiesto al Sindaco e al Prefetto prima del Comitato provinciale sulla sicurezza.

Non possiamo solo augurarci che non ci siano più atti del genere sul lungomare, ma bisogna lavorare tutti alla risoluzione del problema, a partire dal consegnare ai cittadini una maggiore percezione di sicurezza nel vivere il lungomare, soprattutto ora nel periodo estivo” dichiara Antonio Capezzuto, Segretario Generale FP CGIL SALERNO.