Violenta lite finisce nel sangue a Stio Cilento: 40enne in ospedale Prima la discussione, poi l’accoltellamento. Sul caso indagano i carabinieri

Violenta lite finisce nel sangue a Stio Cilento. É avvenuto questa sera, ad avere la peggio un 40enne del posto ricoverato in ospedale con diverse ferite, tra cui un profondo taglio al volto.

Due uomini, per cause ancora da chiarire, hanno iniziato una violenta discussione davanti ad un bar. La situazione è in poco tempo degenerata in un accoltellamento.

|| 40enne di Stio è finito all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania con una profonda ferita al volto.

Nel tentativo di bloccare e sedare la lite sarebbe rimasto ferito ad una mano anche il fratello della vittima.

Sul caso indagano i carabinieri.

(Foto di repertorio)