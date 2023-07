Sorpreso dai carabinieri a vendere la droga: un arresto a Salerno L'uomo è stato trovato in possesso di cocaina e crack

Lotta allo spaccio a Salerno, ancora un arresto in città. In manette, lo scorso 14 luglio, è finito S.S. beccato, in flagranza di reato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, a cedere della droga ad una terza persona. L'uomo è stato trovato in possesso di 3 gr. di cocaina, 6 gr. di crack nonché la somma di 370 euro in contanti.