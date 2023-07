Estate sicura in Costiera, aumentano i controlli: 40 multe e una denuncia Le verifiche hanno coinvolto 85 pattuglie e 170 militari

Costiera Amalfitana al setaccio: aumentano i controlli nella Divina per garantire un'estate sicura. Nel mirino dei Carabinieri della Compagnia di Amalfi, in particolare, le zone ad alta affluenza turistica.

Il report

Intensificati i controlli alla circolazione stradale in relazione all’aumentato traffico veicolare specialmente verso le zone marittime e di villeggiatura.

Nei luoghi a maggiore afflusso turistico sono stati istituiti numerosi posti di controllo eseguiti dal personale delle Stazioni Carabinieri con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia, anche con l’impiego di pattuglie motociclistiche.

Le verifiche hanno coinvolto 85 pattuglie e 170 militari nei comuni costieri di Maiori, Amalfi, Ravello, Positano e Tramonti.

Nel corso dell’operazione, che ha interessato l’intera area amalfitana, sono stati controllati 390 veicoli, identificate 523 persone, comminate 40 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, mentre una persona è

stata denunciata per guida in stato di ubriachezza.