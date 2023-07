Tragico incidente a Pontecagnano: muore motociclista di 49 anni Fatale lo schianto in moto contro un palo

Le strade della provincia di Salerno tornano a tingersi di rosso. Un nuovo tragico incidente si è verificato a Pontecagnano Faiano. Un motocilclista, per cause ancora in corso di accertamento, è finito contro un palo della pubblica illuminazione.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118. L'uomo è stato trasportato presso il “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove purtroppo è deceduto. Troppo gravi le ferite riportate. Il fatale schianto è avvenuto a ridosso dell'Hotel Mare.

Su quanto accaduto sono in corso le indagini degli agenti della Polizia Municipale. L'uomo, di 49 anni, era originaria di Campagna.