Salerno, contrasto dell’immigrazione clandestina: diversi gli espulsi Il report dei controlli ed i provvedimenti emessi dall'inizio del 2023

Contrasto all’immigrazione clandestina a Salerno, l’Ufficio Immigrazione ha posto la massima attenzione agli stranieri irregolari che erano presenti nella nostra Provincia.

Diversi i provvedimenti emessi:

Sono state eseguite sette espulsioni, sei ordini del Questore a lasciare il Territorio Nazionale, un accompagnamento al centro Permanenza e Rimpatri Ponte Galeria di Roma di una cittadina albanese che sarà poi rimpatriata, con volo charter, nel Paese di provenienza.

Inoltre è stata notificata una partenza volontaria a un cittadino marocchino con ritiro del passaporto che gli sarà restituito solo all’atto del rientro in patria.

Il report dei controlli

Dall’inizio del 2023 l’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno ha eseguito 74 espulsioni, 15 respingimenti, 10 trattenimenti ai vari centri di permanenza temporanea, ha ritirato 5 passaporti e ha disposto l’obbligo di firma per due stranieri nelle more del rientro in Patria.