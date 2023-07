Si schianta con l'auto contro i paletti: sfiorate le persone sedute al bar Incidente in Piazza della Concordia: gli ostacoli hanno evitato conseguenze peggiori

Momenti concitati questa mattina in Piazza della Concordia a Salerno, dove il conducente di un'auto - per cause in corso di accertamento - ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato.

La vettura ha impattato contro i paletti in ferro che delimitano i dehors delle attività commerciali della zona, in particolare i bar. Tanta paura ma per fortuna nessun grave conseguenze dell'incidente, che ha sfiorato i passanti. Vista anche l'ora, la zona non era ancora particolarmente affollata, come avviene nelle altre ore della giornata.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine ed il personale di Strade Sicure.