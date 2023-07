Tragedia a Pagani: anziano muore nei campi per un malore Forse a stroncarlo l'eccessivo calore di queste ore

Tragedia a Pagani, in via Mannara. Un anziano è morto mentre si trovava in campagna a coltivare i campi. A stroncarlo pare possa essere stato un colpo di calore dato dalle temperature estreme di queste ore.

Sono intervenuti i sanitari ma per il malcapitato non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri, toccherà a loro chiarire cosa sia accaduto.